Аксенов предложил способ отслеживания находящихся на самоизоляции граждан

Карантин необходим для того, чтобы распространение COVID-2019 не выходило за рамки допустимого. Людям, которые не способны находиться на самоизоляции, следует носить трекеры, которые бы отслеживали их геолокацию. Об этом заявил крымский лидер Сергей Аксенов.

По словам парламентария, принятые меры остановят рост числа инфицированных. Первым заболевшим в Крыму оказался мужчина, посещавший Францию и Украину. Он не оповестил о появившихся у него симптомах болезни и самовольно покинул свое жилье.

Аксенов выступил с инициативой ужесточить меры в отношении подобных случаев.

Добавим, из медицинского центра в Коммунарке, который находится в Москве, уже выписаны 146 человек. Проведенные анализы дважды показали отсутствие вируса у выздоровевших. В российском государстве не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19.

Телеканал RT сообщал, что власти РФ опровергли информацию об ужесточении карантина.