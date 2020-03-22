Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава РПЦ призвал верующих воспринимать коронавирус как испытание

Глава РПЦ призвал верующих воспринимать коронавирус как испытание

 Минпромторг опроверг слухи о дефиците продуктов в российских магазинах

Минпромторг опроверг слухи о дефиците продуктов в российских магазинах
Телеканал ARD поздравил Лаврова с юбилеем и разозлил немецкий Bild

Телеканал ARD поздравил Лаврова с юбилеем и разозлил немецкий Bild

 Депутат Шеин призвал россиян не беспокоиться о дефиците гречневой крупы

Депутат Шеин призвал россиян не беспокоиться о дефиците гречневой крупы
Как Джо Байден спрятался от коронавируса на YouTube и стал главным конкурентом Трампа

Как Джо Байден спрятался от коронавируса на YouTube и стал главным конкурентом Трампа

 Sohu объяснило, зачем китайцам понадобились российские комплексы С-400

Sohu объяснило, зачем китайцам понадобились российские комплексы С-400
Глава РПЦ призвал верующих воспринимать коронавирус как испытание

Глава РПЦ призвал верующих воспринимать коронавирус как испытание

 Минпромторг опроверг слухи о дефиците продуктов в российских магазинах

Минпромторг опроверг слухи о дефиците продуктов в российских магазинах
Телеканал ARD поздравил Лаврова с юбилеем и разозлил немецкий Bild

Телеканал ARD поздравил Лаврова с юбилеем и разозлил немецкий Bild

 Депутат Шеин призвал россиян не беспокоиться о дефиците гречневой крупы

Депутат Шеин призвал россиян не беспокоиться о дефиците гречневой крупы
Как Джо Байден спрятался от коронавируса на YouTube и стал главным конкурентом Трампа

Как Джо Байден спрятался от коронавируса на YouTube и стал главным конкурентом Трампа

 Sohu объяснило, зачем китайцам понадобились российские комплексы С-400

Sohu объяснило, зачем китайцам понадобились российские комплексы С-400
17:09   22 Марта 2020
Политика

Аксенов предложил способ отслеживания находящихся на самоизоляции граждан

Аксенов предложил способ отслеживания находящихся на самоизоляции граждан

Карантин необходим для того, чтобы распространение COVID-2019 не выходило за рамки допустимого. Людям, которые не способны находиться на самоизоляции, следует носить трекеры, которые бы отслеживали их геолокацию. Об этом заявил крымский лидер Сергей Аксенов.

По словам парламентария, принятые меры остановят рост числа инфицированных. Первым заболевшим в Крыму оказался мужчина, посещавший Францию и Украину. Он не оповестил о появившихся у него симптомах болезни и самовольно покинул свое жилье.

Аксенов выступил с инициативой ужесточить меры в отношении подобных случаев.

Добавим, из медицинского центра в Коммунарке, который находится в Москве, уже выписаны 146 человек. Проведенные анализы дважды показали отсутствие вируса у выздоровевших. В российском государстве не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19.

Телеканал RT сообщал, что власти РФ опровергли информацию об ужесточении карантина.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#крым #политика #аксенов #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...