Баранец рассказал, как Эр-Рияд ведет собственную нефтяную игру

В результате агрессивного демпинга Королевства Саудовская Аравия (КСА) на мировом рынке нефти, который фактически стал ответом на отказ России произвести снижение уровня добычи, что помешало США использовать ситуацию в своих интересах, Вашингтон поспешил возложить всю ответственность за произошедшее на Москву. Однако в подобных действиях Эр-Рияда прослеживается стремление защитить собственные интересы, которые заключаются в выдавливании конкурентов с рынка. Подобное мнение в интервью ФБА «Экономика сегодня» высказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

«Именно Эр-Рияд ведет собственную игру, которая зачастую не попадает ни на российские, ни на американские матрицы, так как Саудовская Аравия рассчитывает каждый шаг в собственных национальных интересах», — заявил Баранец. Эксперт пояснил свою точку зрения следующим образом: «Эр-Рияд, дергая за ниточки, управляет теми странами, которые составляют конкуренцию».

Обозреватель указал на то, что российская сторона ранее просила Саудовскую Аравию отказаться от опрометчивых действий, которые в условиях развивающегося на фоне коронавируса экономического кризиса приводят к настоящей «нефтяной войне» РФ и КСА. Одновременно с этим Баранец обратил внимание на то, что и США сейчас стремятся уговорить саудитов «создать нефтяной альянс» для регулирования цен, что может привести к выходу саудовцев из ОПЕК.

Таким образом, можно наблюдать, что в «нефтяной войне» РФ и КСА Эр-Рияд ведет собственную игру, которая также не устраивает американскую сторону, как и российскую.

Ранее в издании S&P Global Rating назвали США главной жертвой в «нефтяной войне» РФ и Саудовской Аравии.