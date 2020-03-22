Минпромторг опроверг слухи о дефиците продуктов в российских магазинах

Российские магазины полностью обеспечены всей необходимой продукцией, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, уровень продажи бакалеи увеличился на 40-60%.

Логистические центры полностью наполнены необходимыми товарами, и фуры с ними постоянно подъезжают к магазинам и гипермаркетам. Мантуров заметил, что Министерство промышленности и торговли ранее советовало владельцам торговых сетей сделать запас необходимых продуктов сроком более чем на 21 день, теперь же — на 60 дней. Решение было принято из-за того, что сейчас продукты активно раскупаются.

"Дефицита нет никакого с точки зрения продуктов", — подытожил глава ведомства в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Генеральный директор "Росагромаркета" Богдан Григорьев заметил, что решить все вопросы с логистикой и доставкой продовольствия в магазины можно при помощи оптово-распределительных центров. Мнение появилось на фоне увеличения спроса на определённый перечень продукции.

На фоне пандемии коронавируса в мире необходимо тщательно следить за своим здоровьем и больше внимания уделять проверенной информации. Отслеживать последние данные стоит на официальном портале борьбы с инфекцией стопкоронавирус.рф.