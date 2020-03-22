Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава РПЦ призвал верующих воспринимать коронавирус как испытание

Глава РПЦ призвал верующих воспринимать коронавирус как испытание

 Минпромторг опроверг слухи о дефиците продуктов в российских магазинах

Минпромторг опроверг слухи о дефиците продуктов в российских магазинах
Телеканал ARD поздравил Лаврова с юбилеем и разозлил немецкий Bild

Телеканал ARD поздравил Лаврова с юбилеем и разозлил немецкий Bild

 Депутат Шеин призвал россиян не беспокоиться о дефиците гречневой крупы

Депутат Шеин призвал россиян не беспокоиться о дефиците гречневой крупы
Как Джо Байден спрятался от коронавируса на YouTube и стал главным конкурентом Трампа

Как Джо Байден спрятался от коронавируса на YouTube и стал главным конкурентом Трампа

 Sohu объяснило, зачем китайцам понадобились российские комплексы С-400

Sohu объяснило, зачем китайцам понадобились российские комплексы С-400
Глава РПЦ призвал верующих воспринимать коронавирус как испытание

Глава РПЦ призвал верующих воспринимать коронавирус как испытание

 Минпромторг опроверг слухи о дефиците продуктов в российских магазинах

Минпромторг опроверг слухи о дефиците продуктов в российских магазинах
Телеканал ARD поздравил Лаврова с юбилеем и разозлил немецкий Bild

Телеканал ARD поздравил Лаврова с юбилеем и разозлил немецкий Bild

 Депутат Шеин призвал россиян не беспокоиться о дефиците гречневой крупы

Депутат Шеин призвал россиян не беспокоиться о дефиците гречневой крупы
Как Джо Байден спрятался от коронавируса на YouTube и стал главным конкурентом Трампа

Как Джо Байден спрятался от коронавируса на YouTube и стал главным конкурентом Трампа

 Sohu объяснило, зачем китайцам понадобились российские комплексы С-400

Sohu объяснило, зачем китайцам понадобились российские комплексы С-400
16:29   22 Марта 2020
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами из регионов

Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами из регионов

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с другими странами за исключением рейсов из Москвы в столицы.

Такое заявление сделали представители Росавиации. Ситуация с распространением коронавируса заставляет властей РФ идти на крайние меры. Запрещено авиасообщение с другими государствами, решение вступит в законную силу с 23 марта. Россия продолжит чартерные рейсы за границу только для того, чтобы вывести всех граждан. 

За сутки в шести российских регионах зарегистрирован еще 61 заболевший коронавирусом. Подробности случившегося сообщили представители Оперативного штаба по борьбе с COVID-19. В настоящий момент количество заболевших превысило 350 человек. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #авиасообщение #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...