Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами из регионов

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с другими странами за исключением рейсов из Москвы в столицы.

Такое заявление сделали представители Росавиации. Ситуация с распространением коронавируса заставляет властей РФ идти на крайние меры. Запрещено авиасообщение с другими государствами, решение вступит в законную силу с 23 марта. Россия продолжит чартерные рейсы за границу только для того, чтобы вывести всех граждан.

За сутки в шести российских регионах зарегистрирован еще 61 заболевший коронавирусом. Подробности случившегося сообщили представители Оперативного штаба по борьбе с COVID-19. В настоящий момент количество заболевших превысило 350 человек.