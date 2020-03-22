Как Джо Байден спрятался от коронавируса на YouTube и стал главным конкурентом Трампа

Пандемия коронавируса затронула все сферы общественной жизни. Вынуждены считаться с новой угрозой и политики. Если спортивные мероприятия и концерты можно отменить или перенести, то с выборами президента ситуация иная: осенью 2020 года Америке обязательно предстоит избрать первое лицо страны.

И к ним готовится бывший вице-президент США, мастодонт американской политики Джо Байден. Правда его подход к агитации отличается от конкурентов. Байден решил проводить встречи с избирателями онлайн.

Дома Байден обустроил импровизированную студию: затянул стену черной тканью, за кафедрой поставил два американских флага и встал перед камерой в своей комнате. К новому формату он подошел в лучших традициях американской политики: 77-летний Байден обратился к избирателям с экрана YouTube в деловом костюме с зеленым галстуком.

Самоизоляция потенциального соперника президента Дональда Трампа на грядущих выборах вызвала много вопросов. Особенно недоумевали журналисты американского издания Politico. Мол, выходя на стрим через дешевую веб-камеру, Байден тем самым дискредитирует себя и отдает лидерство на праймериз — социалисту Берни Сандерсу.

Последний взял неплохой старт и предпочитает очные встречи со сторонниками. Издание высказывает еще одно предположение: отмена личных встреч с потенциальными спонсорами кране невыгодно отразится на предвыборном бюджете.

«Это жесткая позиция, — сказал Мэтт Литтман, ответственный за виртуальный сбор средств для Байдена в следующем месяце. — Трудно собрать деньги, когда нет личной встречи и личного контакта».

«Неуловимый» Джо уже обошел Берни Сандерса во Флориде, Иллинойсе, Аризоне и лишь двух других штатах минимально уступил социалисту. Впрочем, по мнению экспертов, и Байден, и Сандерс вряд ли смогут составить достойную конкуренцию Трампу. Но в том, что Байден обойдет Берни на праймериз — сомнений нет, считает политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Коронавирус окажет минимальное влияние на предвыборную кампанию Байдена. Что касается опасений коронавируса, то Байден как бы присоединяется к тем, кто боится, кто осторожничает. И цифры в США достаточно большие, поэтому он ведет себя в соответствии с рекомендациями как законопослушный гражданин», — говорит Брутер.

Это, несомненно, придает очков демократу и никак не дискредитирует его. Поэтому проблем со сборами средств у Байдена возникнуть не должно, добавил политолог.

С Брутером согласен коллега из МГУ — директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев. По сути, предвыборная кампания Байдена напоминает политическую биографию госпожи Клинтон, которой партия давала приоритет.

«Все шло к тому, чтобы руководство Демпартии и лидеры этой партии, которые у власти находятся в Конгрессе и на других постах, делали все, чтобы Байден выдвинулся в качестве лидера и был выдвинут кандидатом в президенты. Поэтому я думаю, что здесь ничего особенно сильно не поменяется», — объясняет Рогулев.

Что качается сбора средств, то волноваться ни Сандерсу, ни Байдену не нужно. Часть расходов на предвыборную агитацию может взять партия. Учитывая, что один из ее членов миллиардер Майкл Блумберг спустил на неудачную предвыборную кампанию почти три президентские зарплаты и снялся с выборов — то спонсоры есть.

«У Байдена средствами было не очень. Но у него появилась гигантская подпорка в лице Блумберга. Блумберг уже перевел там 17 или 15 миллионов долларов в национальный комитет партии, которыми, конечно, разрешат Байдену пользоваться. Поэтому с финансами они вопрос решат», — считает Рогулев.

По прогнозам политолога, счет политической игры Байдена и Сандерса будет 90 против 10. Дело в излишнем радикализме социалистической программы Берни, которая не только непривычна для американцев, но и может обострить отношения с лоббистами. Одна из главных идей Сандерса — бесплатная медицина.

В этом плане есть достаточно печальный опыт предшественника Трампа — Барака Обамы. В 2008 году, несмотря на то, что он обладал широкой поддержкой избирателей, имел поддержку большинства представителей Демократической партии в Конгрессе, всеобщее медицинское страхование так и не ввели, чтобы избежать столкновения с сенаторами — лоббистами существующей системы частного медицинского страхования, такими, как, например, сенатор Джозеф Либерман.