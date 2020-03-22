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16:01   22 Марта 2020
Общество

Оперштаб назвал число новых случаев COVID-19 в России за минувшие сутки

Оперштаб назвал число новых случаев COVID-19 в России за минувшие сутки

Количество зараженных коронавирусом в России за минувшие сутки увеличилось на 61 человека, сообщили в оперативном штабе.

По данным на 22 марта, в России выявлены 367 заболевших. Они находятся под наблюдением медиков. Для каждого заболевшего составлен персональный план лечения. Контактировавшие с ними люди находятся на 14-дневном карантине.

Достоверная информация о ситуации с COVID-19 в России представлена на сайте стопкоронавирус.рф. Там можно найти рекомендации, выполняя которые удастся обезопасить себя и близких от опасной инфекции. В частности, необходимо следить за самочувствием, чаще бывать на свежем воздухе, проветривать помещение и избегать контактов с людьми, у которых есть признаки болезни.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #медицина #коронавирус

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