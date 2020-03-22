Россия временно отменяет авиарейсы в Колумбию и Доминикану

Россия планирует закрыть рейсы в Колумбию, Доминикану, Аргентину, Камбоджу с 23 марта.

Об этом говорится в сообщении Росавиации. Согласно полученным данным, речь идет о рейсах, совершаемых из всех городов России, кроме столицы. Под запретом окажутся полеты на Багамы, Кубу и Мальдивы. Также Россия с 23 марта ограничит авиасообщение с Индией. В Нью-Дели будут летать самолеты только из Москвы.

С 23 марта будет снова ограничено авиационное сообщение РФ с Китаем. Росавиация утверждает, что полеты разрешат только из Москвы в Пекин.