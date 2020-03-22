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15:59   22 Марта 2020
Общество

Россия временно отменяет авиарейсы в Колумбию и Доминикану

Россия временно отменяет авиарейсы в Колумбию и Доминикану

Россия планирует закрыть рейсы в Колумбию, Доминикану, Аргентину, Камбоджу с 23 марта.

Об этом говорится в сообщении Росавиации. Согласно полученным данным, речь идет о рейсах, совершаемых из всех городов России, кроме столицы. Под запретом окажутся полеты на Багамы, Кубу и Мальдивы. Также Россия с 23 марта ограничит авиасообщение с Индией. В Нью-Дели будут летать самолеты только из Москвы. 

С 23 марта будет снова ограничено авиационное сообщение РФ с Китаем. Росавиация утверждает, что полеты разрешат только из Москвы в Пекин. 

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Автор: Борис Нестеров
#рф #авиасообщение #коронавирус

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