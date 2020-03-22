Аналитики S&P Global Rating назвали США главной жертвой в "нефтяной войне"

Больше всего от обвала нефтяного рынка пострадают американские производители. Об этом говорится в прогнозе рейтингового агентства S&P Global Rating, которое ожидает снижения цен на нефть на 10 долларов за баррель.

Аналитики S&P Global Rating уже второй раз за месяц понижают прогнозы на 2020 год из-за нестабильной ситуации в мировой экономике.

Ценовая война со стороны России и ОПЕК явно будет нацелена на производителей, чьи затраты на добычу намного выше, отмечают эксперты. Речь идет о компаниях из США, занимающихся добычей сланцевой нефти.

S&P Global Rating прогнозирует, что в 2020 году цены на нефть упадут на 10 долларов. Так, нефть марки Brent, по данным аналитиков, будет стоить около 30 долларов за баррель, а американская нефть WTI – не более 25 долларов за баррель.

Ранее глава "Газпром нефть" Александр Дюков отметил, что низкие цены на нефть позволят оздоровить рынок, убрав оттуда проекты с высокой себестоимостью.