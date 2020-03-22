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15:28   22 Марта 2020
Политика

Мирошник сообщил, что заседания по Донбассу пройдут в видеоформате

Мирошник сообщил, что заседания по Донбассу пройдут в видеоформате

Очередные заседания по урегулированию обстановки на востоке Украины пройдут в видеоформате из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник.

Заседания пройдут с понедельника по среду. Результаты будут обнародованы в четверг, информирует ТАСС

Луганская Народная Республика с 23 марта закрывает границу с Украиной в рамках мер предосторожности в условиях распространения коронавируса. В республике введен режим повышенной готовности.

Советник главы ЛНР Мирошник заявил, что на территории республики нет случаев заражения вирусом COVID-19, передает телеканал RT

"Парламентская газета" писала, что на Украине будут ужесточены ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Соответствующее заявление сделал глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков. 

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Автор: Руслан Неглинный
#донбасс #украина #лнр

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