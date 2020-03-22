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15:18   22 Марта 2020
Политика

Асад подписал указ о всеобщей амнистии в Сирии

Асад подписал указ о всеобщей амнистии в Сирии

Президент Сирии Башар Асад подписал указ номер шесть о всеобщей амнистии по преступлениям, которые были совершены в стране до 22 марта 2020 года.

Об этом сообщило издание SANA. В прошлом году Асад подписал аналогичный указ об амнистии за преступления, совершенные до 14 сентября 2019 года. Тогда смертную казнь заменили пожизненными каторжными работами, а пожизненное заключение — 20-ю годами тюремного срока. Амнистия затрагивала исключительно тех преступников, которые добровольно сдавались властям в срок до трех месяцев со дня публикации президентского указа.

Башар Асад в интервью RT сообщил, что западные СМИ не заинтересованы в получении реальной информации и предоставлении объективных сведений.

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Автор: Ирина Большунова
#сирия #асад #амнистия

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