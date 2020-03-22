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15:10   22 Марта 2020
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Медики сообщили о погибшем из-за землетрясений рядом с Загребом ребенке

Медики сообщили о погибшем из-за землетрясений рядом с Загребом ребенке

Стало известно о том, что во время землетрясений, которые произошли рядом с хорватской столицей Загребом, погиб один ребенок.

Магнитуда землетрясений составила 5,3 и 5. Из-за чрезвычайного происшествия погиб один ребенок.

Очевидцы сообщают, что дома от мощного землетрясения практически рассыпались. Кроме того, ущерб был нанесен ратуше, у которой частично обрушился шпиль. 

Некоторое время назад Nation News сообщало, что сейсмологи зафиксировали в Хорватии землетрясение магнитудой 5,3. О подземных колебаниях сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Автор: Илья Романович
#землетрясение #хорватия

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