Медики сообщили о погибшем из-за землетрясений рядом с Загребом ребенке

Стало известно о том, что во время землетрясений, которые произошли рядом с хорватской столицей Загребом, погиб один ребенок.

Магнитуда землетрясений составила 5,3 и 5. Из-за чрезвычайного происшествия погиб один ребенок.

Очевидцы сообщают, что дома от мощного землетрясения практически рассыпались. Кроме того, ущерб был нанесен ратуше, у которой частично обрушился шпиль.

Некоторое время назад Nation News сообщало, что сейсмологи зафиксировали в Хорватии землетрясение магнитудой 5,3. О подземных колебаниях сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.