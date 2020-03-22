Украинский депутат госпитализирован с подозрением на коронавирус

Депутата Верховной рады госпитализировали с симптомами коронавируса в Киеве.

Депутата Верховной рады от партии "Доверие" Сергея Вельможного госпитализировали вместе с сыном на Украине. По предварительным данным, депутата привезли вместе с сыном в Александровскую больницу в Киеве для проверки теста на наличие нового вируса. Первые результаты показали отсутствие коронавируса у Сергея Вельможного и его ребенка.

Семья украинского депутата от партии "Доверие" проходит проверку на наличие пандемии нового поколения с 18 марта. Впервые, 18 март, у жены члена Верховной рады диагностировали COVID-19, а украинский парламентарий находился на самоизоляции до 21 марта.

Первый тест показал отсутствие инфекции у Сергея Вельможного, но они с сыном находятся под присмотром киевских врачей и будут делать следующие тесты, через некоторое время.

Правительство Российской Федерации сообщает, что не собирается ужесточать меры по коронавирусному карантину в России. Усиление карантинных мер будет касаться только лиц, которые контактировали с заболевшими COVID-19. Смотрите актуальную информацию на стопкоронавирус.рф.