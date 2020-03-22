КПРФ нужно наказать штрафом за митинг в разгар коронавируса, заявил Бабич

Решение руководства КПРФ провести демонстрацию можно расценить как безответственность, поскольку лидеры партии пренебрегают элементарными мерами безопасности на фоне распространения коронавируса. Об этом рассказал политический обозреватель Дмитрий Бабич.

По словам эксперта, за проведение митинга, который нарушает требования безопасности в условиях эпидемии нужно наказывать как активистов, так и организаторов подобных акций. В качестве меры наказания может быть штраф.

Бабич отметил, что в современном мире куда больше ценится не возможность выразить свои эмоции и взгляды на улице, а способность властей обеспечить безопасность своих граждан и сохранить их здоровье, передает iReactor.

"Надо ужесточать в целом борьбу с безответственным антинациональным поведением. Потому что сейчас ситуация с коронавирусом вскрыла, до какой степени у нас все это дошло", – резюмировал эксперт.

По последним данным, в России инфицировано коронавирусом 306 человек. Накануне власти Москвы объявили о режиме повышенной готовности, который вводит запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек.