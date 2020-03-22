Россия отправила первый самолет в Италию для помощи больным коронавирусом

Минобороны отправило первый самолет, который доставит в Италию персонал и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом.

Сообщается, что с военного аэродрома "Чкаловский" вылетел первый самолет Ил-76 ВКС РФ. На борту самолета находятся военные специалисты и необходимое оборудование для помощи в борьбе с распространением коронавируса.

Воздушно-космические силы России подготовили девять самолетов Ил-76 для доставки бригад вирусологов и оборудования в Италию. Для помощи в борьбе с коронавирусом выделили около 100 специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь бригад с оборудованием для диагностики и дезинфекции.