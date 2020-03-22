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13:34   22 Марта 2020
Общество

Россия отправила первый самолет в Италию для помощи больным коронавирусом

Россия отправила первый самолет в Италию для помощи больным коронавирусом

Минобороны отправило первый самолет, который доставит в Италию персонал и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом.

Сообщается, что с военного аэродрома "Чкаловский" вылетел первый самолет Ил-76 ВКС РФ. На борту самолета находятся военные специалисты и необходимое оборудование для помощи в борьбе с распространением коронавируса.

Воздушно-космические силы России подготовили девять самолетов Ил-76 для доставки бригад вирусологов и оборудования в Италию. Для помощи в борьбе с коронавирусом выделили около 100 специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь бригад с оборудованием для диагностики и дезинфекции.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #италия #коронавирус

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