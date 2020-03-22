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13:24   22 Марта 2020
Политика

Малькевич объяснил необходимость препятствовать распространению фейков о COVID-19 в Рунете

Малькевич объяснил необходимость препятствовать распространению фейков о COVID-19 в Рунете

Вызванная коронавирусной инфекцией пандемия показала, насколько россияне безоружны перед информационными вбросами. Об этом заявил глава комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич.

Малькевич в беседе с Федеральным агентством новостей с сожалением отметил, что граждане нашей страны бездумно относятся к информации. Они не пытаются проверить ее или хотя бы задаться вопросом, кому выгодно устраивать тот или иной вброс. 

"Эта ситуация, конечно, общемировая, но Россия оказалась тут наиболее уязвимой, поскольку именно наша страна давно стала объектом "панических информационных атак", координируемых из-за рубежа", — отметил он. 

По словам главы ФЗНЦ, в европейских странах власть и общество вместе контролируют свое информационное поле, проявляя дисциплину и ответственность, а также нетерпимость к распространению лжи.

Он подчеркнул, что российский фонд ежедневно мониторит ситуацию и, к сожалению, сталкивается со множеством фейков, которые связаны с коронавирусной инфекцией. Читатели со всей страны присылают ссылки на "разные гнусности" по этой теме, отметил Малькевич.

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Автор: Кристина Мокроусова
#фейки #малькевич #коронавирус

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