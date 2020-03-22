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13:05   22 Марта 2020
Политика

Пушков назвал голливудские фильмы причиной скупки огнестрельного оружия американцами

Пушков назвал голливудские фильмы причиной скупки огнестрельного оружия американцами

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Алексей Пушков прокомментировал поведение россиян и американцев на фоне пандемии коронавирусной инфекции, отметив массовую скупку огнестрельного оружия в США.

По словам российского сенатора, американцы сильно подвержены влиянию голливудских фильмов. Именно поэтому они начали массово скупать огнестрельное оружие на фоне ситуации с коронавирусом. Американцы подготавливают почву для боевых действий, россияне же просто активно покупают гречку, пишет РИА ФАН.

Телеканал RT ранее сообщал, что продуктовые магазины России запаслись всей необходимой продукцией на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией. Многие западные государства столкнулись с проблемой нехватки в магазинах средств дезинфекции, круп, макарон и туалетной бумаги.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #пушков #оружие #коронавирус

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