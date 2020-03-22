Пушков назвал голливудские фильмы причиной скупки огнестрельного оружия американцами

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Алексей Пушков прокомментировал поведение россиян и американцев на фоне пандемии коронавирусной инфекции, отметив массовую скупку огнестрельного оружия в США.

По словам российского сенатора, американцы сильно подвержены влиянию голливудских фильмов. Именно поэтому они начали массово скупать огнестрельное оружие на фоне ситуации с коронавирусом. Американцы подготавливают почву для боевых действий, россияне же просто активно покупают гречку, пишет РИА ФАН.

Телеканал RT ранее сообщал, что продуктовые магазины России запаслись всей необходимой продукцией на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией. Многие западные государства столкнулись с проблемой нехватки в магазинах средств дезинфекции, круп, макарон и туалетной бумаги.