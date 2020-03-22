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12:07   22 Марта 2020
Политика

Баранец связал падение цен на нефть с игрой, которую ведет Саудовская Аравия

Баранец связал падение цен на нефть с игрой, которую ведет Саудовская Аравия

Американское руководство пытается обвинить Россию в падении цен на нефть. К этой грязной игре Вашингтон пытается подключить Саудовскую Аравию.

Несмотря на то, что обрушение нефтяных котировок напрямую связано со странами Персидского залива, американские власти пытаются обвинить в сложившейся ситуации Россию. Поведение представителей Белого дома в интервью ФБА "Экономика сегодня" прокомментировал полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

В ответ на обвинения, которые звучат от стран Запада, первый заместитель председателя российского правительства Андрей Белоусов заявил, что нестабильная ситуация на нефтяном рынке связана со странами Персидского залива, а Россия никогда не ставила перед собой цели повлиять на мировой нефтяной рынок. В то же время именно американское правительство инициировало санкции против строительства трубопровода "Северный поток — 2", что является открытым экономическим противодействием РФ.

Виктор Баранец также придерживается мнения, что ключевую роль в обрушении цен на нефть играет именно Саудовская Аравия. Вашингтон использует Эр-Рияд в своих интересах, чтобы оказывать влияние на мировую экономику.

Россия неоднократно обращалась к странам-нефтепроизводителям с призывом отказаться от необдуманных шагов в сложившихся условиях. Но, как отметил Баранец, к предложениям Москвы никто не прислушался, сделка ОПЕК+ не состоялась, а президент США Дональд Трамп пытается создать с Саудовской Аравией нефтяную коалицию.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #нефть

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