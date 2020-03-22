"Росагромаркет" составит новые пути логистики для магазинов во время карантина COVID-19

Гендиректор холдинга "Росагромаркет" Богдан Григорьев предложил создать в стране центры, которые нормализуют поставки товаров в условиях большого спроса.нормализуют поставки товаров в условиях большого спроса.

По словам предпринимателя, создание центров ускорит доставку продуктов в супермаркет. Такая модель более экономически выгодна для каждой стороны. На реализацию проекта выделены средства.

"Если с хранением бакалеи никаких сложностей нет, то овощи и фрукты, мясо и рыбу сетям хранить негде", — отметил бизнесмен.

Оптово-распределительные центры (ОРЦ) смогут координировать около 200 поставщиков для гипермаркетов с условием хранения для различных видов продуктов на складских помещениях. ОРЦ организует общие маршруты на похожие продукты от представителей различных поставщиков.

Власти РФ неоднократно отмечали, что продуктовые магазины не испытывают нехватки продуктов во время карантина пневмонии. Доставка совершается в срок, однако сотрудники зала не успевают выкладывать товар на полки. Руководства компании пообещало, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

На время действия карантина был создан сайт стопкоронавирус.рф. На портале предоставлены все рекомендации для того, чтобы уменьшить возможность заражения COVID-19.