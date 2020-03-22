Московские магазины не испытывают трудностей с продовольствием

Проблем с продовольствием в городе нет, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

На складах московских магазинов имеется достаточно продукции, добавил он. Однако повышенный спрос все же есть, отметил Собянин в эфире телеканала "Россия 1". Подобное он объяснил тем, что часть покупателей уезжает на дачу, а кто-то запасается продуктами, так как находится на домашнем карантине на фоне COVID-19, пишет News.ru.

Сайт стопкоронавирус.рф информирует россиян о ситуации с распространением инфекции на территории страны. Ежедневно там публикуется информация о числе заболевших и выздоровевших. Кроме того, на сайте можно найти самые популярные мифы о коронавирусе.

США могут быть причастны к распространению COVID-19 по всему миру. Такое мнение выразил пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь. Вирус мог ускользнуть из американской военной лаборатории. Позже он попал в китайский Ухань и стал распространяться по другим странам.