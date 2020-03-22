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Московские магазины не испытывают трудностей с продовольствием

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11:54   22 Марта 2020
Общество

Московские магазины не испытывают трудностей с продовольствием

Московские магазины не испытывают трудностей с продовольствием

Проблем с продовольствием в городе нет, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

На складах московских магазинов имеется достаточно продукции, добавил он. Однако повышенный спрос все же есть, отметил Собянин в эфире телеканала "Россия 1". Подобное он объяснил тем, что часть покупателей уезжает на дачу, а кто-то запасается продуктами, так как находится на домашнем карантине на фоне COVID-19, пишет News.ru.

Сайт стопкоронавирус.рф информирует россиян о ситуации с распространением инфекции на территории страны. Ежедневно там публикуется информация о числе заболевших и выздоровевших. Кроме того, на сайте можно найти самые популярные мифы о коронавирусе.

США могут быть причастны к распространению COVID-19 по всему миру. Такое мнение выразил пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь. Вирус мог ускользнуть из американской военной лаборатории. Позже он попал в китайский Ухань и стал распространяться по другим странам.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #собянин #продукты

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