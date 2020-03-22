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 Оргкомитет "Токио-2020" разрабатывает альтернативу проведения Олимпийских игр 2020

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11:39   22 Марта 2020
Общество

Оргкомитет "Токио-2020" разрабатывает альтернативу проведения Олимпийских игр 2020

Оргкомитет "Токио-2020" разрабатывает альтернативу проведения Олимпийских игр 2020

Организационный комитет "Токио-2020" принялся за создание альтернативных вариантов проведения Олимпийских игр 2020 года из-за угрозы распространения нового типа коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом сообщило издание Reuters.

По данным источника, во время совещания обсуждались варианты переноса крупнейших спортивных соревнований на один или два года. Добавим, что некоторые сотрудники оргкомитета надеются на задержку в 30, либо 45 дней.

Ряд национальных и международных спортивных федераций публично выступили за перенос даты проведения Олимпиады в японской столице. Мероприятие было запланировано с 24 июля по 9 августа текущего года.

Телеканал RT сообщил, что Королевская испанская федерация лёгкой атлетики выступила за перенос летних Олимпийских игр в Токио 2020 года из-за распространения коронавируса COVID-2019.

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Автор: Юлия Яковлева
#общество #коронавирус

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