Васильева нарушила режим карантина и организовала незаконный митинг в Мытищах

Профсоюз «Альянс врачей», главой которого является личный врач Алексея Навального Анастасия Васильева, собрал жителей Мытищ на уличную акцию. Мероприятие проводилось под предлогом решения местных проблем, но по факту стало попыткой сбора подписей против поправок в Конституцию.

Как сообщает YouTube-канал «Мытищи Наш Район», активисты собрали местных жителей, чтобы те потребовали от местного руководства начала строительства новой поликлиники, нового транспортно-пересадочного узла и нового детского сада, а также решения других проблем.

«Альянс врачей» выделил координатора митинга, который также снимал происходящее на видео для дальнейшего отчета перед руководством. Людей же на самом деле собрали не для агитации в пользу решения озвученных проблем, а для сбора подписей против поправок в Конституцию.

Жительница Мытищ подтвердила корреспонденту канала, что повестка на импровизированном митинге отличалась от изначально заявленной.

«Я пришла, потому что сказали, тут собираются врачи, чтобы проверить на вирус и обсудить проблемы района. А оказалось, они против Конституции подписываются, я в таком участвовать не собиралась», — заявила она.

Примечательно, что оператору YouTube-канала не позволяли нормально работать, всячески мешая съемке. Не менее важен тот факт, что в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Москве временно введено ограничение на массовые мероприятия, а «Альянс врачей» нарушил режим. Васильева на своей странице в Twitter на постоянной основе утверждает, что российские власти скрывают настоящее количество зараженных коронавирусом, хотя, предприняв попытку собрать несанкционированный митинг, сама поставила под угрозу здоровье мытищинцев.

Telegram-канал «Старая площадь» со ссылкой на источник в администрации города сообщил, что уличные акции используются активистами, в том числе, «Альянсом врачей» для дезорганизации работы власти. Кроме того, они же призывали людей против строительства ряда соцобъектов, в том числе детсада.

Работа «Альянса врачей» построена на постоянных провокациях, хотя номинально профсоюз необходим для защиты интересов граждан в рамках должностных обязанностей. Анастасия Васильева постоянно публикует дезинформацию о коронавирусе и использует граждан в уличных акциях, обещая им решение проблем, но по факту используя их в личных целях.