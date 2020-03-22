Sohu объяснило, зачем китайцам понадобились российские комплексы С-400

Технологический рывок ВПК РФ, произошедший в последнее время, привел к тому, что российское вооружение стало чрезвычайно востребовано на мировом рынке и начало теснить американские аналоги. Ярким примером тому может служить успех отечественных ЗРК С-400. Так, в материале китайского сетевого издания Sohu недавно объяснили, зачем китайцам понадобились российские С-400, когда у них есть свои HQ-9.

Первая причина успеха российского ЗРК, по мнению иностранного СМИ, заключается в его непревзойденных характеристиках. При этом источником поясняется, что помимо усовершенствованной электронной начинки эти российские комплексы «обладают дальностью стрельбы до 400 километров, что не имеет аналогов среди мировых ракет класса «земля-воздух». Также особо подчеркивается тот факт, что С-400 оказались даже эффективнее американских аналогов.

В издании отметили, что к настоящему времени значительная часть вооруженных сил Китая уже успела перейти на отечественные системы серии Хунци-9 (HQ-9). Однако их стоимость изготовления остается очень высокой. Данное обстоятельство тормозит процесс перевооружения китайской армии. В данном контексте китайцы и обратили пристальное внимание на соотношение цены и качества российских С-400. Одновременно с этим китайцы не скрывают, что, закупая иностранные ракетные комплексы, стремятся получить доступ к более эффективным системам для изучения с целью удешевления своего собственного вооружения.

Ранее турецкие военные уже успели отказаться от американский ЗРК Patriot, приобретя российские комплексы С-400.