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11:04   22 Марта 2020
Общество

ВКС РФ готовы к доставке сил и средств для оказания помощи Италии в борьбе с COVID-19

ВКС РФ готовы к доставке сил и средств для оказания помощи Италии в борьбе с COVID-19

Военно-космические силы России завершили создание авиационной группировки для доставки сил и средств, выделенных для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

На данный момент девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС находятся на аэродроме Чкаловский в Подмосковье.В ночь на 22 марта самолеты вместе с подготовленными экипажами были оперативно переброшены в Московскую область из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей.

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и его итальянский коллега Лоренцо Гуэрини договорились о доставке самолетами ВКС помощи Италии в борьбе с коронавирусом. Министр обороны Италии подтвердил готовность принять российские самолеты со специалистами, оборудованием и техникой.

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Автор: Василий Пименов
#италия #вкс рф #коронавирус

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