ФСБ ликвидировала мужчину, задумавшего устроить теракт в Башкирии

Сотрудники ФСБ в пригороде Уфы нейтрализовали бандита, который планировал совершить теракт в Башкирии. Об этом стало известно в воскресенье, 22 марта.

По данным Национального антитеррористического комитета, в субботу, 21 марта, около 17:00 по московскому времени сотрудники правоохранительных органов остановили легковое авто, в котором находился вооруженный мужчина.

Бандит проигнорировал требование властей сдаться и сложить оружие, после чего открыл огонь. В результате перестрелки боевик был нейтрализован.

Оперативники во время обыска обнаружили у злоумышленника пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — уточнило ведомство.

Во время проведения операции никто не пострадал. На данный момент полиция продолжает вести оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.