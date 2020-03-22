Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Московские магазины не испытывают трудностей с продовольствием

Московские магазины не испытывают трудностей с продовольствием

 Оргкомитет "Токио-2020" разрабатывает альтернативу проведения Олимпийских игр 2020

Оргкомитет "Токио-2020" разрабатывает альтернативу проведения Олимпийских игр 2020
ФСБ ликвидировала мужчину, задумавшего устроить теракт в Башкирии

ФСБ ликвидировала мужчину, задумавшего устроить теракт в Башкирии

 Fitch изменило прогноз по цене на нефть в 2020 году

Fitch изменило прогноз по цене на нефть в 2020 году
Sohu объяснило, зачем китайцам понадобились российские комплексы С-400

Sohu объяснило, зачем китайцам понадобились российские комплексы С-400

 Facebook положился на нейросети и провалил борьбу с фейками о коронавирусе

Facebook положился на нейросети и провалил борьбу с фейками о коронавирусе
Московские магазины не испытывают трудностей с продовольствием

Московские магазины не испытывают трудностей с продовольствием

 Оргкомитет "Токио-2020" разрабатывает альтернативу проведения Олимпийских игр 2020

Оргкомитет "Токио-2020" разрабатывает альтернативу проведения Олимпийских игр 2020
ФСБ ликвидировала мужчину, задумавшего устроить теракт в Башкирии

ФСБ ликвидировала мужчину, задумавшего устроить теракт в Башкирии

 Fitch изменило прогноз по цене на нефть в 2020 году

Fitch изменило прогноз по цене на нефть в 2020 году
Sohu объяснило, зачем китайцам понадобились российские комплексы С-400

Sohu объяснило, зачем китайцам понадобились российские комплексы С-400

 Facebook положился на нейросети и провалил борьбу с фейками о коронавирусе

Facebook положился на нейросети и провалил борьбу с фейками о коронавирусе
10:42   22 Марта 2020
Экономика

Fitch изменило прогноз по цене на нефть в 2020 году

Fitch изменило прогноз по цене на нефть в 2020 году

Цена на нефть марки Brent в 2020 году в среднем будет составлять 41 доллар за баррель. Об этом говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Fitch.

Изначально аналитики Fitch прогнозировали, что североморская нефть Brent в 2020 году будет стоить порядка 62,5 доллара за баррель, однако из-за обвала мировых рынков прогноз изменился.

Цена в 41 доллар за баррель приводится в базовом сценарии прогноза. При "стрессовом" сценарии средняя стоимость нефти Brent будет понижена до 36 долларов за баррель, пишет ИА Regnum.

Что касается цены на американскую нефть марки WTI, то в 2020 году при базовом сценарии аналитики прогнозируют цену в 38 долларов за баррель, а при "стрессовом" варианте развития событий цена техасских углеводородов упадет до 33 долларов за бочку.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#fitch #нефть #brent #wti

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...