Fitch изменило прогноз по цене на нефть в 2020 году

Цена на нефть марки Brent в 2020 году в среднем будет составлять 41 доллар за баррель. Об этом говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Fitch.

Изначально аналитики Fitch прогнозировали, что североморская нефть Brent в 2020 году будет стоить порядка 62,5 доллара за баррель, однако из-за обвала мировых рынков прогноз изменился.

Цена в 41 доллар за баррель приводится в базовом сценарии прогноза. При "стрессовом" сценарии средняя стоимость нефти Brent будет понижена до 36 долларов за баррель, пишет ИА Regnum.

Что касается цены на американскую нефть марки WTI, то в 2020 году при базовом сценарии аналитики прогнозируют цену в 38 долларов за баррель, а при "стрессовом" варианте развития событий цена техасских углеводородов упадет до 33 долларов за бочку.