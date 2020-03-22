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Московские магазины не испытывают трудностей с продовольствием

Московские магазины не испытывают трудностей с продовольствием

 Оргкомитет "Токио-2020" разрабатывает альтернативу проведения Олимпийских игр 2020

Оргкомитет "Токио-2020" разрабатывает альтернативу проведения Олимпийских игр 2020
ФСБ ликвидировала мужчину, задумавшего устроить теракт в Башкирии

ФСБ ликвидировала мужчину, задумавшего устроить теракт в Башкирии

 Fitch изменило прогноз по цене на нефть в 2020 году

Fitch изменило прогноз по цене на нефть в 2020 году
Sohu объяснило, зачем китайцам понадобились российские комплексы С-400

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 Facebook положился на нейросети и провалил борьбу с фейками о коронавирусе

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10:40   22 Марта 2020
Общество

Власти Москвы не станут закрывать метрополитен из-за угрозы коронавируса

Власти Москвы не станут закрывать метрополитен из-за угрозы коронавируса

Правительство Москвы приняло решение не закрывать метрополитен на фоне пандемии COVID-19. С таким заявлением выступил глава столицы Российской Федерации Сергей Собянин.

Метро не может быть остановлено ввиду его технических особенностей. Изначально транспортная сеть была создана так, что для бесперебойной работы поездам необходимо постоянно курсировать и прокачивать воздух внутри тоннелей. Если же поезда остановятся, то потом потребуется полгода работ для полноценного восстановления метрополитена, объяснил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Правительство Италии приняло решение о закрытии всех предприятий на территории страны. Премьер-министр страны Джузеппе Конте заметил, что исключения составят только те организации, которые производят товары первой необходимости.

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио начал разрабатывать альтернативный план для проведения спортивных соревнований, передает NEWS.ru. Всю актуальную и необходимую информацию по коронавирусу следует искать на официальном портале по борьбе с инфекцией стопкоронавирус.рф.

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Автор: Яна Либерман
#москва #метро #коронавирус

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