Главред "Новой газеты" проигнорировал расследование ФАН о его элитном имуществе

Члены либерального сообщества считают, что их не касаются нравственные нормы поведения на территории РФ. Об этом заявил российский публицист Армен Гаспарян.

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов продолжает игнорировать расследование о его элитной недвижимости, информирует Федеральное агентство новостей.

ФАН ранее выяснил, что у гражданской жены главреда "Новой" Ирины Столяровой имеется недвижимость, которая оценивается в 350 миллионов рублей. Муратов не соизволил объяснить источник происхождения этих денежных средств.

Гаспарян считает, что либералы не привыкли отвечать за незаконную деятельность, связанную с финансовыми махинациями. Для них существуют отдельные "законы".

Как отметил журналист, российские оппозиционеры прикрываются своим "тяжелым финансовым положением" с целью получить больше пожертвований от неравнодушных граждан.

Гаспарян высмеял информационную политику "Новой газеты", назвав ее антироссийской. Руководство издания не может опровергнуть расследование, так как там приводится правдивая информация.