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10:32   22 Марта 2020
Общество

Почти 600 граждан РФ вернулись из Узбекистана на фоне COVID-19

Почти 600 граждан РФ вернулись из Узбекистана на фоне COVID-19

Авиационные компании Uzbekistan Airways и "Аэрофлот" в ночь с 21 на 22 марта доставили 576 россиян из Ташкента в столицу России, передает пресс-служба посольства в РФ в республике.

Спецрейсы организовали в связи с прекращением авиасообщения на фоне распространения коронавирусной инфекции. Первый случай заражения в республике подтвердился 15 марта.

Авиакомпаниям удалось доставить в Москву 541 россиянина. Еще 35 человек благополучно прибыли в Новосибирск. Компания Uzbekistan Airways помогает российской стороне перевозить граждан на родину. Из отечественных компаний эту работу пока выполняет только "Аэрофлот".

Решение временно прекратить авиасообщение с другими странами власти Узбекистана приняли на фоне угрозы COVID-2019. Сейчас вирус выявили у 41 гражданина республики.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Проект был запущен правительством 16 марта.

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Автор: Борис Нестеров
#аэрофлот #узбекистан #коронавирус

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