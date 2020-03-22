Глава Минобороны Словакии заявил, что надеется на взаимовыгодные отношения с РФ

Министр обороны Словакии Ярослав Надь надеется на дружественные отношения с Российской Федерацией.

Новый глава Минобороны Словакии поставил перед собой задачу сохранить "взвешенное" сотрудничество с российскими партнерами. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Надь отметил, что Словакия не собирается создавать негатив в отношениях с другими государствами. По его словам, Братислава будет отвечать тем же отношением, что и РФ. Министр исключил "проамериканскую" деятельность и намерен быть приверженным исключительно интересам своей страны.

Телеканал RT сообщал, что новое правительство Словакии приняло присягу в медицинских масках и перчатках из-за распространения COVID-19. По последним данным, в Словакии зафиксировано 137 случаев заражения коронавирусом.