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8:44   22 Марта 2020
Армия

ВМС Украины окрестили новые катера "достойным ответом" суднам ЧФ России

ВМС Украины окрестили новые катера "достойным ответом" суднам ЧФ России

Военно-морские силы Украины окрестили свои новые катера проекта "Кентавр", пришедшие на вооружение ВМС в количестве двух, "достойным ответом" кораблям Черноморского флота России.

Об этом информировалось в телевизионном сюжете украинской телерадиостудии главного оборонного ведомства страны "Бриз". Как утверждает корреспондент, в скором времени на вооружение Украины для защиты территориальных вод поступят два катера проекта "Кентавр", которые, по словам журналиста, значительно превосходят по техническому оснащению и быстроте судна российского Черноморского флота. Сообщается, что катера могут развить скорость до 30 узлов, кроме того, совершать залпы на дальние и ближние расстояния и перебрасывать штурмовую группу в количестве не более 36 человек. 

"Такие характеристики вполне устраивают командование ВМС, а главное — является достойным ответом для устаревших больших десантных кораблей ЧФ РФ", — говорится в сюжете.  

Отметим, что в настоящее время на вооружении ВМС России в составе Черноморского флота находятся семь габаритных десантных кораблей. Судна в зависимости от проекта имеют способность перевозить до 45 единиц бронетехники и до 400 десантников, также корабли оснащены водоизмещением до 3 450 тонн. 

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #черноморский флот #вмс украины

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