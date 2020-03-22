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8:31   22 Марта 2020
Общество

Ученые назвали средний инкубационный период COVID-19

Ученые назвали средний инкубационный период COVID-19

Ученые провели исследование , которые помогли выявить средний инкубационный период заболевания коронавирусной инфекцией, заявил Роспотребнадзор.

Исследователи из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Балтиморе, США установили, что в среднем инкубационный период заболевания длится 5,1 дня. Об этом сообщает РИА Новости.

97,5% людей замечают симптомы SARS-CoV-2 в течение 11,5 дня после заражения.

Роспотребнадзор отмечает, что исходя из полученных данных,14-дневный карантин является разумной мерой безопасности.

Ведомство отмечает, что на каждые десять тысяч человек, находящихся на 14-дневном карантине, приходится всего лишь около 101 человека, у после выхода из карантина у которых проявятся симптомы коронавируса нового типа.

Роспотребнадзор объясняет, что точная оценка инкубационного периода заболевания поможет оценить динамику вспышки COVID-19 и разработать эффективные меры контроля.

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Автор: Борис Нестеров
#роспотребнадзор #ученые #коронавирус

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