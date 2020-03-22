Коронавирус заподозрили у двух жителей Сахалина

Коронавирусную инфекцию заподозрили у двух жителей Сахалина, сообщает региональное правительство.

Наличие коронавируса пока подтвердилось с помощью экспресс-тестов. Окончательные результаты будут известны после лабораторного исследования. Местные власти сейчас ищут лиц, которые контактировали с предполагаемыми носителями COVID-19.

В городе Хомутово и в Южно-Сахалинске открыты мобильные пункты приема анализов на коронавирус, где их могут сдать все желающие. Аналогичные мероприятия проводят и в других городах области.