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7:40   22 Марта 2020
Общество

Коронавирус заподозрили у двух жителей Сахалина

Коронавирус заподозрили у двух жителей Сахалина

Коронавирусную инфекцию заподозрили у двух жителей Сахалина, сообщает региональное правительство.

Наличие коронавируса пока подтвердилось с помощью экспресс-тестов. Окончательные результаты будут известны после лабораторного исследования. Местные власти сейчас ищут лиц, которые контактировали с предполагаемыми носителями COVID-19.

В городе Хомутово и в Южно-Сахалинске открыты мобильные пункты приема анализов на коронавирус, где их могут сдать все желающие. Аналогичные мероприятия проводят и в других городах области.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #карантин #сахалин #анализ #коронавирус

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