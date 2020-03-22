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6:40   22 Марта 2020
Политика

Террористы продолжают провоцировать армию Сирии на ответный огонь в Идлибе

Террористы продолжают провоцировать армию Сирии на ответный огонь в Идлибе

Террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" совершили вылазку с целью спровоцировать армию Сирии в провинции Идлиб на ответный огонь. Подразделения САА отбили атаку.

Также стало известно, что сирийские военнослужащие нашли пещеру боевиков "Джебхат-ан-Нусры" (запрещена в РФ), которую террористы использовали в качестве склада боеприпасов и штаба. Из находящейся в городе Кафр-Набель пещеры были изъяты несколько ящиков с минометными снарядами американского производства и СВУ. Об этом сообщает ФАН.

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Автор: Василий Пименов
#сирия #идлиб #боевики #террористы

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