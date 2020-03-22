Эксперт Куплаис советует россиянам не скупать валюту

Менеджер по работе с клиентами в отделе глобальных продаж финпродуктов Saxo Bank Эдгар Куплаис рекомендует увеличивать резервы наличных денег. По словам эксперта, не нужно скупать валюту, когда ее курс серьезно увеличился.

Куплаис отмечает, что недавние события с резким падением цен на нефть и пандемией коронавируса напоминают конец 2014 года, когда рубль за короткий срок альвировался и произошло резкое падение российских фондовых индексов. Текущая ситуация не является сугубо внутрироссийским кризисом.

"Единственным разумным поведением со стороны инвесторов является сохранять здравый смысл и не поддаваться панике. Паника в данном случае включает нерациональные продажи позиций в ценных бумагах и приобретение валюты в момент, когда в обменниках наблюдаются очереди", - заявил Куплаис в интервью РИА Новости.

Физической необходимости в долларах или другой валюте в ближайшее время много не будет, так как границы будут закрытыми еще какое-то время. Даже когда снимут ограничения, не все сразу поедут отдыхать за границу или покупать роскошные вещи, считает эксперт.

"Многие россияне в декабре 2014 года купили евро по 100 рублей, а потом продавали валюту по более низкому курсу, заплатив за панику собственным рублем", - подчеркнул Куплаис.

Как показывает опыт европейских стран, где ввели строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.

"Поэтому жителям крупных городов не нужно увеличивать резервы наличных средств, так как есть риск, что какое-то время их негде будет тратить", - уверен собеседник РИА Новости.

Инвесторам, которые имеют избыточные средства и желающие попробовать приобрести подешевевшие ценные бумаги, также стоит избегать эмоциональных покупок, а лучше акцентировать свое внимание на облигациях и акциях компаний с маленьким долгом, продуктами и сервисами, спрос на которые будет высоким, несмотря на карантин и рецессии, резюмировал эксперт.