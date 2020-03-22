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6:06   22 Марта 2020
Общество

ВОЗ рассказала, насколько эффективна прививка от гриппа при COVID-19

ВОЗ рассказала, насколько эффективна прививка от гриппа при COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтвердила информацию, что прививки от обычного сезонного гриппа поможет лучше перенести заражение коронавирусом COVID-19.

Официальный представитель организации Тарик Язаревич рассказал, что информация о легкой переносимости коронавирусной инфекции при наличии прививки от гриппа не является действительной. Он также отметил, что ни единого научного свидетельства, который подтвердил бы этот факт.

Самыми практичными мерами по предупреждению COVID-19 остаются частое и регулярное мытье рук и лица с мылом, необходимость соблюдать санитарно-гигиенические нормы дома и на работе. При малейших симптомах заражения необходимо обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

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Автор: Ирина Большунова
#здоровье #воз #прививка #коронавирус

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