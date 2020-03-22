США лидируют по числу зараженных COVID-19 после Китая и Италии

Соединенные Штаты Америки вышли на третье место по числу зараженных новой коронавирусной инфекцией, обогнав Испанию.

Третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции после Китая и Италии сегодня занимает США. По последним данным, количество инфицированных превысило 25 тысяч человек, а погибших более 300. Об этом сообщил американский Университет Джона Хопкинса, занимающийся подсчетом федеральной и местной статистики случаев.

В США официально были подтверждены 25 493 случая, умерли 307 человек, у которых был диагностирован COVID-19.

Лидером по числу зараженных остается Китай, где коронавирус был выявлен у более 81 тысячи человек. На втором месте расположилась Италия, где заболели более 53 тысяч.

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