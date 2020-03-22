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4:59   22 Марта 2020
Общество

Политолог Мартынов уверен в игнорировании Западом противников поправок в Конституцию РФ

Политолог Мартынов уверен в игнорировании Западом противников поправок в Конституцию РФ

Политический эксперт Алексей Мартынов высказал мнение об игнорировании Западом российской оппозиции в вопросе поддержки отмены поправок в Конституцию России.

Своей точкой зрения на этот счет политолог поделился в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. По его словам, противники внесения в Конституцию РФ заявленных ранее коррективов останутся в этот раз без поддержки западных политиков. Мартынов уверен, что в настоящее время внимание европейских стран приковано к стремительно разворачивающейся пандемической ситуации. 

"Им реально не до наших оппозиционеров. Они остались один на один с ненавистным ими российским народом", — цитирует издание слова эксперта. 

Собеседник ФАН также отметил, что на фоне сложной эпидемиологической обстановки в странах Евросоюза, в том числе и в США, осуществление которой допустили власти, помощь оппозиции в России отходит на второй план. 

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Автор: Илья Романович
#евросоюз #политолог #коронавирус

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