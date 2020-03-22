В Германии высоко оценили меры России по противодействию коронавирусу

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4:11   22 Марта 2020
Общество

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Немецкий журналист считает, что Россия лучше подготовилась к борьбе с распространением инфекции, чем любое европейское государство.

Решительные действия российских служб безопасности и эффективный эпидемиологический контроль позволил властям облегчить ситуацию с распространением коронаивируса в стране, в то время как государства Европейского союза стремительно погружаются в кризис. Таким мнением поделился немецкий журналист Андре Баллин в своем материале для австрийского издания Der Standard.

Автор напомнил, что в конце января власти России закрыли сухопутную границу с Китаем и на время остановили железнодорожное сообщение между двумя государствами. С первого февраля были отменены авиарейсы в Поднебесную, а 20 февраля введен запрет на въезд в РФ граждан Китая. Кроме того, ограничения распространились и на других иностранцев, прибывших из потенциально опасных в плане распространения вируса регионов.

По словам Баллина, изначально России повезло с тем, что на ее территории оказались всего двое граждан Китая, у которых диагностировали новый тип коронавирусной инфекции. Это позволило властям накопить запас времени, который сейчас они используют для остановки распространения болезни.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #европа #коронавирус

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