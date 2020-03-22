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3:25   22 Марта 2020
Политика

Саакашвили: Украина не переживет экономический кризис из-за отсутствия государственности

Саакашвили: Украина не переживет экономический кризис из-за отсутствия государственности

Бывший одесский губернатор и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уверен, что Киев не готов к возможному кризису в мировой экономике, в отличие от Москвы. Об этом он заявил в интервью местному телеканалу.

Саакашвили считает, что в скором времени наступит «очень сильный» экономический кризис. По его словам, «надвигается настоящее цунами».

Политик напомнил, что в распоряжении у российской стороны имеется финансовая «подушка» в виду 600 миллиардов долларов, которые позволят стране спокойно пережить низкие цены на нефть, в то время как Украине этого не удастся и она попадет в «зоне полной турбулентности».

По словам бывшего губернатора Одессы, страна сегодня не имеет ресурсов из-за отсутствия государственных институтов.

Саакашвили также заявил, что в Одессе стремительно растут антиукраинские настроения.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #украина #саакашвили #кризис

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