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2:21   22 Марта 2020
Общество

Врач из Британии рассказала, как переболела коронавирусом

Врач из Британии рассказала, как переболела коронавирусом

Шестидесятилетняя британский врач Клэр Герада рассказала Daily Mail, как переболела коронавирусом.

Она сообщила, что заразилась в Нью-Йорке, но симптомы заболевания ощутила уже по возвращении в Великобританию в воскресенье. В понедельник врач, как обычно, отправилась на работу, но уже утром во вторник ощутила сильную усталость.

Также появился сухой кашель, а потом очень сильная сухость в горле, перешедшая в боль.

"Как будто кто-то воткнул нож мне в глотку", — отметила женщина.

Когда повысилась температура, началась лихорадка и дрожь, Герада поняла, что это коронавирус. Она сдала тест и решила самоизолироваться.

По словам женщины, состояние начало резко ухудшаться: пропал аппетит, во рту появился металлический привкус, сильно клонило в сон. Также Герада рассказала о таком симптоме, как язвочки в носу.

Как врач, она хотела вести видеодневник о течении болезни, но, по ее словам, даже взять в руки телефон казалось слишком сложным.

Однако в пятницу, когда пришли результаты анализов, подтвердившие коронавирус, женщина уже почувствовала себя лучше — температура спала, кашель больше не беспокоил, вскоре вернулся аппетит. К понедельнику она полностью выздоровела, но решила остаться дома до конца недели согласно рекомендациям медиков.

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Автор: Яна Либерман
#врач #симптомы #коронавирус

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