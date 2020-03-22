Врач из Британии рассказала, как переболела коронавирусом

Шестидесятилетняя британский врач Клэр Герада рассказала Daily Mail, как переболела коронавирусом.

Она сообщила, что заразилась в Нью-Йорке, но симптомы заболевания ощутила уже по возвращении в Великобританию в воскресенье. В понедельник врач, как обычно, отправилась на работу, но уже утром во вторник ощутила сильную усталость.

Также появился сухой кашель, а потом очень сильная сухость в горле, перешедшая в боль.

"Как будто кто-то воткнул нож мне в глотку", — отметила женщина.

Когда повысилась температура, началась лихорадка и дрожь, Герада поняла, что это коронавирус. Она сдала тест и решила самоизолироваться.

По словам женщины, состояние начало резко ухудшаться: пропал аппетит, во рту появился металлический привкус, сильно клонило в сон. Также Герада рассказала о таком симптоме, как язвочки в носу.

Как врач, она хотела вести видеодневник о течении болезни, но, по ее словам, даже взять в руки телефон казалось слишком сложным.

Однако в пятницу, когда пришли результаты анализов, подтвердившие коронавирус, женщина уже почувствовала себя лучше — температура спала, кашель больше не беспокоил, вскоре вернулся аппетит. К понедельнику она полностью выздоровела, но решила остаться дома до конца недели согласно рекомендациям медиков.