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2:02   22 Марта 2020
Экономика

Белоусов: Россия не была инициатором обвала цен на нефть

Белоусов: Россия не была инициатором обвала цен на нефть

Россия не намеревалась резко обваливать цены на нефть и разрывать соглашения по ОПЕК+. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в эфире телеканала "Россия 1", добавив, что это была инициатива арабских партнеров.

"Российская позиция никогда не состояла в том, чтобы обвалить цены на нефть. Это исключительно инициатива наших арабских партнеров", — рассказал он.

Кроме того, он рассказал, что у нефтяных компаний совершенно не было никаких планов и интересов в разрыве нефтяной сделки и выхода из нее.

Изначально планировалось продлить существующие тогда условия на еще один год, однако арабские партнеры решили сыграть иначе.

Мировые цены на нефть упали после срыва сделки ОПЕК+, а также из-за снижения транспортных потоков из-за распространения коронавируса COVID-19. Нефть марки Brent завершила пятничные торги на бирже на отметке 27,38 доллара за баррель. В общей сложности фьючерсы Brent с момента начала обвала потеряли в цене 40 процентов.

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Автор: Илья Романович
#россия #экономика #нефть

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