Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врач из Британии рассказала, как переболела коронавирусом

Врач из Британии рассказала, как переболела коронавирусом

 Названы меры России в рамках поддержки Италии в борьбе с коронавирусом

Названы меры России в рамках поддержки Италии в борьбе с коронавирусом
Белоусов: Россия не была инициатором обвала цен на нефть

Белоусов: Россия не была инициатором обвала цен на нефть

 Власти Сирии прекращают международное авиасообщение на фоне эпидемии COVID-19

Власти Сирии прекращают международное авиасообщение на фоне эпидемии COVID-19
Facebook положился на нейросети и провалил борьбу с фейками о коронавирусе

Facebook положился на нейросети и провалил борьбу с фейками о коронавирусе

 Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал
Врач из Британии рассказала, как переболела коронавирусом

Врач из Британии рассказала, как переболела коронавирусом

 Названы меры России в рамках поддержки Италии в борьбе с коронавирусом

Названы меры России в рамках поддержки Италии в борьбе с коронавирусом
Белоусов: Россия не была инициатором обвала цен на нефть

Белоусов: Россия не была инициатором обвала цен на нефть

 Власти Сирии прекращают международное авиасообщение на фоне эпидемии COVID-19

Власти Сирии прекращают международное авиасообщение на фоне эпидемии COVID-19
Facebook положился на нейросети и провалил борьбу с фейками о коронавирусе

Facebook положился на нейросети и провалил борьбу с фейками о коронавирусе

 Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал

Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал
1:40   22 Марта 2020
Общество

Названы меры России в рамках поддержки Италии в борьбе с коронавирусом

Названы меры России в рамках поддержки Италии в борьбе с коронавирусом

Правительство России в рамках оказания ранее заявленной помощи в борьбе с коронавирусом направит в Италию восемь медицинских бригад военных специалистов, а также необходимое оборудование.

С таким заявлением накануне выступило министерство обороны России. Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу по распоряжению российского президента Владимира Путина передал указания организовать авиационную миссию при участии в ней военных медицинских специалистов для последующей переброски их на территорию Италии в целях оказать содействие в защите граждан от коронавируса. 

"Задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков", — заявили в Минобороны РФ. 

Кроме того, в рамках спецоперации в Италию также доставят автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции и другие необходимые медицинские инструменты. Прием российских специалистов станет возможным начиная с 22 марта, заявил в ходе разговора с Шойгу глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрини. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#италия #шойгу #минобороны рф #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...