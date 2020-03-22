Названы меры России в рамках поддержки Италии в борьбе с коронавирусом

Правительство России в рамках оказания ранее заявленной помощи в борьбе с коронавирусом направит в Италию восемь медицинских бригад военных специалистов, а также необходимое оборудование.

С таким заявлением накануне выступило министерство обороны России. Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу по распоряжению российского президента Владимира Путина передал указания организовать авиационную миссию при участии в ней военных медицинских специалистов для последующей переброски их на территорию Италии в целях оказать содействие в защите граждан от коронавируса.

"Задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков", — заявили в Минобороны РФ.

Кроме того, в рамках спецоперации в Италию также доставят автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции и другие необходимые медицинские инструменты. Прием российских специалистов станет возможным начиная с 22 марта, заявил в ходе разговора с Шойгу глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрини.