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0:46   22 Марта 2020
Общество

Турецкие власти запретили пожилым людям покидать дома

Турецкие власти запретили пожилым людям покидать дома

Власти Турции в связи с рисками распространения коронавируса запретили гражданам в возрасте от 65 лет покидать свои дома. Об этом сообщается на официальном сайте турецкого МВД.

Турецкие власти запретили людям в возрасте от 65 лет с низким иммунитетом и хроническими заболеваниями покидать свои дома, выходить на улицы, совершать прогулки по районам и паркам, а также пользоваться общественным транспортом, указано в соответствующем распоряжении.

В Министерстве внутренних дел Турции сообщили, что для оказания помощи пожилым людям, проживающим в одиночестве, у которых нет родственников, будет создана группа социального обеспечения, в которую войдут губернаторы регионов, представители правоохранительных структур, органов власти и соцучреждений.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии коронавируса, который распространился практически во всех странах мира. О самых первых случаях заражения COVID-19 стало известно в декабре, когда инфекция вызвала вспышку пневмонии неизвестного вида в китайском городе Ухань провинции Хубэй.

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Автор: Ирина Большунова
#турция #запрет #коронавирус

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