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23:24   21 Марта 2020
Армия

ЦПВС в Сирии сообщил о ситуации с обстрелами в Идлибской зоне деэскалации

ЦПВС в Сирии сообщил о ситуации с обстрелами в Идлибской зоне деэскалации

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщили о ситуации с соблюдением режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации.

Руководитель ЦПВС контр-адмирал Олег Журавлев сообщил в ходе брифинга, что за последние сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований на территории Идлибской зоны деэскалации зафиксировано не было. Вместе с тем со стороны неподконтрольных турецкой стороне террористических группировок были зафиксированы четыре обстрела населенных пунктов в провинциях Хама и Латакия.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования, сообщил Журавлев.

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #идлиб #обстрелы #цпвс

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