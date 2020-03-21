ЦПВС в Сирии сообщил о ситуации с обстрелами в Идлибской зоне деэскалации

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщили о ситуации с соблюдением режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации.

Руководитель ЦПВС контр-адмирал Олег Журавлев сообщил в ходе брифинга, что за последние сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований на территории Идлибской зоны деэскалации зафиксировано не было. Вместе с тем со стороны неподконтрольных турецкой стороне террористических группировок были зафиксированы четыре обстрела населенных пунктов в провинциях Хама и Латакия.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования, сообщил Журавлев.