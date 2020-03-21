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22:29   21 Марта 2020
Общество

Итальянский врач опроверг распространенное мнение о коронавирусе

Итальянский врач опроверг распространенное мнение о коронавирусе

Итальянский врач Антони Песенти, возглавляющий отделение интенсивной терапии клиники в Ломбардии, опроверг сложившуюся в народе точку зрения, что коронавирусом в тяжелой форме болеют только пожилые люд, передает Sky News.

Он заявил, что возраст половины тяжелобольных в его отделении — менее 65 лет.

"У нас есть пациенты, которым по 20 и 30 лет, их довольно много, и они в таком же тяжелом состоянии, как и пожилые", — подчеркнул медик.

Как объяснил Песенти, возраст важен лишь в том смысле, что "молодые люди обычно более здоровы, поэтому чаще выживают".

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Автор: Руслан Неглинный
#италия #симптом #коронавирус

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