ФСБ задержала в Уфе предполагаемых террористов

Сотрудники ФСБ по Башкирии в ходе спецоперации в Уфе задержали подозреваемых в совершении преступления, рассказал РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.

Уточняется, что спецоперация прошла перед въездом в Уфу на дороге из Демского района. По бандитам пришлось открыть огонь. Как сообщает источник, преступники, вероятно, перевозили в своем автомобиле взрывчатку.

«Есть погибшие, есть задержанные. На месте работает саперная группа», — уточнил источник.

Управление ФСБ по Башкирии не дало агентству официальный комментарий.