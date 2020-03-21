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21:32   21 Марта 2020
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ФСБ задержала в Уфе предполагаемых террористов

ФСБ задержала в Уфе предполагаемых террористов

Сотрудники ФСБ по Башкирии в ходе спецоперации в Уфе задержали подозреваемых в совершении преступления, рассказал РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.

Уточняется, что спецоперация прошла перед въездом в Уфу на дороге из Демского района. По бандитам пришлось открыть огонь. Как сообщает источник, преступники, вероятно, перевозили в своем автомобиле взрывчатку.

«Есть погибшие, есть задержанные. На месте работает саперная группа», — уточнил источник.

Управление ФСБ по Башкирии не дало агентству официальный комментарий.

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Автор: Яна Либерман
#фсб #террористы #уфа #башкирия

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