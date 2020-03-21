Нину Русланову госпитализировали из-за хронических заболеваний в Москве

Народную актрису Нину Русланову экстренно госпитализировали в Москве.

У артистки обострилось хроническое заболевание, сообщает 5-tv.ru. У Нины Руслановы начались боли в груди и нарушился ритм сердца. Актриса была одна в момент приступа, она сама вызвала себе бригаду скорой помощи.

Сейчас за артисткой следят врачи. Нина Русланова уже обращалась в больницу из-за болей в сердце в январе 2020 года. Она является заслуженной артисткой России, на ее счету более 150 ролей в кино.