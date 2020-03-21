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Коронавирус и нефтяная война — кому выгодно или кто придумал
20:51   21 Марта 2020
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Нину Русланову госпитализировали из-за хронических заболеваний в Москве

Нину Русланову госпитализировали из-за хронических заболеваний в Москве

Народную актрису Нину Русланову экстренно госпитализировали в Москве.

У артистки обострилось хроническое заболевание, сообщает 5-tv.ru. У Нины Руслановы начались боли в груди и нарушился ритм сердца. Актриса была одна в момент приступа, она сама вызвала себе бригаду скорой помощи. 

Сейчас за артисткой следят врачи. Нина Русланова уже обращалась в больницу из-за болей в сердце в январе 2020 года. Она является заслуженной артисткой России, на ее счету более 150 ролей в кино.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #больница

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