Координатор штаба Навального в СПб могла заразить пенсионеров коронавирусом

Сотрудники петербургского штаба Навального могут быть инфицированы коронавирусом. Признаки этого заболевания были найдены у координатора Ирины Фатьяновой. Она проводила встречу с жителями города, среди которых были пожилые люди.

О симптомах Фатьяновой рассказала сотрудница штаба Дарья Журкова. Во "ВКонтакте" она опубликовала запись, где рассказала, что ее начальница болеет дома с температурой выше 39 градусов. Она поблагодарила Навального за то, что тот отправил сотрудников на удаленную работу, сообщает Nation News.

Однако Дарья не стала указывать, что 11 марта штаб проводил акцию в поддержку политзаключенных, где присутствовали пожилые люди, для них вирус представляет серьезную опасность. Фатьянову пришли проверять на коронавирус медицинские работники, тогда координатор штаба решила оправдаться. В своем Твиттер-аккаунте она заявила, что не знает Дарью Журкову.

Это заявление выглядит странным, учитывая, что Журкова присутствовала на акции 11 марта. Теперь Фатьянова должна пройти проверку на наличие коронавирусной инфекции. Есть вероятность, что штаб Навального стал источником распространения коронавируса в Санкт-Петербурге.