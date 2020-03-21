Путин пообещал Конте оказать Италии помощь в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с главой итальянского правительства Джузеппе Конте. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава итальянского правительства Джузеппе Конте по телефону обсудили ситуацию с распространением коронавируса.

Российский лидер обещал оказать Италии необходимую помощь в борьбе с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отметим, больше всего жертв коронавируса зафиксировано именно в Италии. Это связано с быстрым распространением инфекции в стране, здравоохранение не справляется с нагрузкой. В больницах нет мест, чтобы принимать пациентов. По всей стране ввели жесткий карантин.

На сегодняшний день в мире более 270 тысяч человек заражены коронавирусом. Более 11 тысяч пациентов скончались от болезни, спровоцированной COVID-19.