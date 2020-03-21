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20:08   21 Марта 2020
Общество

Проект "Мы вместе" для оказания волонтерской помощи в условиях коронавируса стартовал в РФ

Проект "Мы вместе" для оказания волонтерской помощи в условиях коронавируса стартовал в РФ

Волонтерский проект "Мы вместе" для неравнодушных граждан и организаций начал свою работу 21 марта. Теперь любой желающий может помочь другим в период пандемии коронавируса.

Проект мывместе2020.рф задумывался как агрегатор, где каждый желающий может предложить свои услуги тем, кто действительно в них нуждается, оказав безвозмездную помощь.

Ряд компаний запустил горячие линии. Специалисты колл-центров предоставляют юридические консультации, а также обеспечивают доступ к сервисам для удаленной работы.

Организации смогут разместить на портале в соответствующем разделе информацию о ресурсах, которыми они готовы безвозмездно поделиться. Это могут быть как деньги, так и продукты, различные услуги.

Организаторами "Мы вместе" выступили DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт и волонтерские организации России.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #волонтеры #коронавирус

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